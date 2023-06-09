В Кузбассе 28-летняя жительница Мариинска похитила у микрокредитной компании около 370 тысяч рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, работая менеджером-кассиром микрокредитной компании «Манидэй», за два с половиной месяца женщина оформила более 20 кредитов на мариинцев, которые ранее пользовались услугами этой компании.

Из материалов уголовного дела следует, что 28-летняя жительница Мариинска с начала февраля 2021 года работала в микрокредитной компании «Манидэй» менеджером-кассиром. В конце февраля у её близкого родственника возникли финансовые проблемы. Она хотела ему помочь, но её заработной платы, которая составляла 17 тысяч рублей, не хватало. Кредит на себя она также не могла оформить, так как совсем недавно устроилась на работу. И она придумала, как решить эту проблему: путём оформления долгосрочных кредитов на граждан, ранее обращавшихся в офис компании для оформления договора потребительского займа. Воспользовавшись своим служебным положением, она оформила первый кредитный договор на сумму около 20 тысяч рублей. Похитив эти деньги, через неделю она оформила второй договор на другого человека, и далее продолжила свою преступную деятельность. Таким образом, в течение почти двух с половиной месяцев она оформила более 20 кредитов на общую сумму около 370 тысяч рублей.

Это продолжалось до тех пор, пока компания не объявила акцию о выдаче займов гражданам на льготных условиях, сделав рассылку бывшим клиентам. После этого в смену другого кассира в офис для оформления кредита пришла женщина, но ей было отказано в оформлении в связи с наличием непогашенного займа. Но женщина стала утверждать, что выполнила все договорные обязательства. Следом в этот же день пришла другая женщина с аналогичной ситуацией. О случившемся было доложено руководству компании, которое организовало внутреннее расследование.

Представители компании посетили каждого заёмщика с просроченным долгом, в результате чего было установлено 22 договора, по которым люди не оформляли договор займа. После чего руководство компании обратилось с заявлением в правоохранительные органы, которые оперативно установили кассира, оформившую фиктивные договоры займа. Преступница во всём призналась и написала явку с повинной. В период расследования уголовного дела она смогла погасить причинённый компании ущерб лишь на сумму около шести тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом подсудимая также не отрицала свою вину, раскаявшись в содеянном.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Также она обязана выплатить компании причинённый преступлением непогашенный ущерб в размере около 360 тысяч рублей.

На днях, 7 июня 2023 года, приговор вступил в законную силу.

Фото из открытых источников