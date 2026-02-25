18 и 19 февраля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 152 фитосанитарных сертификата на партии гороха, выращенного на территории Чебулинского района Кемеровской области -Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий гороха, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 3921,6 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».