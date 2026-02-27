В Кузбассе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере более 3,5 млн рублей

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области провела проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что управляющая компания длительное время не платила за поставленную тепловую энергию. В результате перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность в размере более 3,5 млн рублей, что могло способствовать нарушению теплоснабжения 12 многоквартирных домов в п. Никитинский.

В связи с этим прокуратура внесла представление директору управляющей организации, по результатам рассмотрения которого задолженность полностью погашена.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области