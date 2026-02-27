Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере более 3,5 млн рублей

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области провела проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что управляющая компания длительное время не платила за поставленную тепловую энергию. В результате перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность в размере более 3,5 млн рублей, что могло способствовать нарушению теплоснабжения 12 многоквартирных домов в п. Никитинский.

В связи с этим прокуратура внесла представление директору управляющей организации, по результатам рассмотрения которого задолженность полностью погашена.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
27/02/2026
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus