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В Кузбассе прошел третий региональный фестиваль-конкурс дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях»

 Более 200 моделей, 80 из которых с ограниченными возможностями здоровья представили наряды от 18 дизайнеров. Среди участников показа — ветераны СВО, которые на подиум фестиваля-конкурса вышли вместе с женами и детьми.

В номинации «Семейный образ» победил Петр Рожков (Кемерово), «Одежда в стиле «милитари» — Александра Кильбер (Кемерово), «Повседневная одежда» — Елизавета Молофеева (Томская область), «Вечерняя одежда» — Ольга Солдатова (Кемерово), «Спортивная одежда» — Наталья Лаврухина (Кемерово).

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
07/04/2024
Культура
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