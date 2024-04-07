В Кузбассе прошел третий региональный фестиваль-конкурс дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях»

Более 200 моделей, 80 из которых с ограниченными возможностями здоровья представили наряды от 18 дизайнеров. Среди участников показа — ветераны СВО, которые на подиум фестиваля-конкурса вышли вместе с женами и детьми.

В номинации «Семейный образ» победил Петр Рожков (Кемерово), «Одежда в стиле «милитари» — Александра Кильбер (Кемерово), «Повседневная одежда» — Елизавета Молофеева (Томская область), «Вечерняя одежда» — Ольга Солдатова (Кемерово), «Спортивная одежда» — Наталья Лаврухина (Кемерово).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса