В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника нарушенных земель в границах Беловского муниципального округа

Нарушение части земельного участка площадью 2,8 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 18 февраля 2026 года в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, а именно, при анализе серии космоснимков земель сельскохозяйственного назначения в границах Моховского сельского поселения Беловского муниципального округа Кемеровского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, при помощи снимков установлено, что территория земельного участка (3,5 га) на большей площади нарушена в результате производственной деятельности. Этот факт, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку часть земельного участка является непригодной для сельскохозяйственного производства, выведена из сельскохозяйственного оборота и не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

В этой связи 19 февраля 2026 года гражданке, в пользовании которой данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено обеспечить проведение рекультивационных мероприятий, направленных на приведение нарушенной части земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), вовлечению части земельного участка площадью 2,8 га в сельскохозяйственный оборот.