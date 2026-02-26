В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу

18 февраля 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является предприниматель из города Топки Кемеровской области — Кузбасса.

Так, при оформлении декларации на бумажном носителе на 300 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, индивидуальный предприниматель допустил нарушения, а именно:

- в поле 7 «Декларация о соответствии принята на основании» протоколы испытаний указаны без уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц;

- в поле 4 «В лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

- в поле 5 «Сведения о продукции» отсутствуют сведения об области применения продукции, а именно, на какие цели она предназначена;

- в поле 13 необходимо указывать оптически считываемый матричный код «QR-код».

Кроме того, в вышеуказанных протоколах испытаний установлены несоответствия: в разделе «Место отбора проб» указан один адрес осуществления деятельности, а в оформленной декларации о соответствии — другой; в протоколах испытаний отсутствует информация о проведенных исследованиях на предельно допустимые уровни содержания показателей безопасности согласно приложениям 2, 6 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 18 февраля 2026 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».