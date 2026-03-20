В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия

13 марта 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 1 300 тонн пшеницы, предназначенной на пищевые цели, установлены нарушения при определении показателя «Лямбда-цигалотрин». Так, в протоколе испытаний указана методика МДУ/ВМДУ 0,01. Вместе с тем, для данного показателя правильной методикой является МИ 11-2022 «Методика измерений. Количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки хромато-масс-спектрометрическими методами».

Кроме того, в протоколе испытаний некорректно указано «Нормативное значение», в ТР ТС 015/2011 Приложение 2 «Нормативное значение» представлено: Зерно может содержать только зарегистрированные в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза линии ГМО. В зерне, содержащем ГМО, допускается не более 0,9% незарегистрированных линий ГМО.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Также, ведомством установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, а именно на бумажном носителе в поле 4 «В лице» не заполняется, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

- при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в соответствии с заявленной продукцией, в том числе и на остаточное количество пестицидов, применяемых при производстве зерна;

- изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

- соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».