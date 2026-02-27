В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую поставку в Китай лесоматериала из березы

20 февраля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 1200 куб. м лесоматериала из березы, заготовленного на территории Тяжинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенного для дальнейшей транспортировки в Китай.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции 25 фитосанитарных сертификатов.