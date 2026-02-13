В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал первую в 2026 году поставку во Вьетнам заготовок из березы

9 февраля специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал первую в 2026 году отгрузку из Кемеровской области-Кузбасса 51,68 тонн заготовок из древесины лиственных пород (береза), предназначенных для дальнейшей транспортировки во Вьетнам.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство оформило собственникам продукции 2 фитосанитарных сертификата.