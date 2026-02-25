В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на партии ячменя

17 февраля 2026 года в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установили 44 факта нарушения при оформлении товаросопроводительных документов на партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории Чебулинского района Кемеровской области — Кузбасса и предназначенного на пищевые цели. Во всех случаях экспортером допущено нарушение требований при формировании партий зерна. Так, в октябре 2025 года при внесении показателей потребительских свойств ячменя ярового отсутствовали дата и номер протокола испытаний, согласно которому было проведено исследование зерна.

Вместе с тем, информация об оформленных товаросопроводительных документах идентификации зерна (СДИЗ) вносится в соответствии с «Правилами оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1721. А перечень потребительских свойств партии зерна и продуктов его переработки, подлежащих внесению во ФГИС «Зерно», утвержден приказом Минсельхоза России от 12 ноября 2021 г. № 756.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителем сведения о потребительских свойствах ячменя не представлены. В этой связи, 17 февраля 2026 года в целях недопущения дальнейших нарушений ведомство объявило сельхозтоваропроизводителю предостережение в качестве превентивной меры.