В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые

14 апреля 2026 года в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установили три факта нарушения при оформлении товаросопроводительных документов на партии бобов соевых урожая 2025 года, выращенных на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенных для переработки.

Во всех случаях крестьянским хозяйством допущено нарушение требований при формировании партий зерна. Установлено, что при оформлении товаросопроводительных документов в графу «потребительские свойства партии» внесено значение «влажность», которое не соответствует национальному стандарту ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках».

Вместе с тем, при оформлении во ФГИС «Зерно» товаросопроводительного документа (СДИЗ) на партию зерна в целях реализации, приемки, отгрузки и (или) перевозки по территории Российской Федерации, сведения о потребительских свойствах партии зерна или партии продуктов переработки зерна вносить по результатам проведенных лабораторных исследований, не допуская внесения сведений о потребительских свойствах зерна, несоответствующих требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», национальным стандартам на зерно.

Таким образом, сельхозтоваропроизводителем внесена информация о потребительских свойствах бобов соевых с нарушением. В этой связи 14 апреля 2026 года в качестве превентивной меры по недопущению дальнейших нарушений ведомство объявило хозяйству предостережение.