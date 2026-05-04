В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт неизвещения о доставке подкарантинной продукции

27 апреля и 4 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило 3 предостережения хозяйствующим субъектам в связи с неизвещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушения. Так, в адрес сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Яйского, Кемеровского и Ижморского муниципальных округов, из Алтайского края и Республики Кабардино — Балкария были ввезены для посева 10 т семян кукурузы и 0,5 т семян подсолнечника. Однако хозяйства не известили Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и не провели погашение карантинных сертификатов во ФГИС «Аргус–Фито» в установленный законодательством срок.

Таким образом, хозяйствующие субъекты не выполнили возложенные на них Федеральным законом от 21.07.2014 № 206 — ФЗ «О карантине растений» обязанности, а именно:
— извещать немедленно территориальное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме;
— осуществлять погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.

В качестве превентивной меры нарушителям предложено надлежащим образом направить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, а также осуществить погашение карантинных сертификатов.

kuzbassnews.ru
04/05/2026
