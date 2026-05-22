В Кузбассе Россельхознадзор выявил факт неизвещения о доставке подкарантинной продукции

13 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с неизвещением о доставке подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области - Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований путем сбора и анализа данных, содержащихся во ФГИС «Аргус-Фито», инспектор ведомства выявил нарушения. Так, в адрес хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, из Курской области железнодорожным транспортом были ввезены семена сельскохозяйственных растений для посева (семена пшеницы яровой для посева сорт «Пексесо» в количестве 30 т, семена пшеницы яровой для посева сорт «Одета» в количестве 5 т, семена пшеницы яровой для посева сорт «Токката» в количестве 37 т, семена пшеницы яровой для посева сорт «Корнетто» в количестве 18 т, семена овса для посева сорт «Макс» в количестве 47,2 т, семена ячменя для посева сорт «Эксплоер» в количестве 17 т, семена ячменя для посева сорт «Абба» в количестве 15 т, семена ячменя для посева сорт «Йода» в количестве 13 т, семена гороха для посева сорт «Рокет» в количестве 11 т, семена гороха для посева сорт «Тренди» в количестве 17 т) в общем количестве 210,2 т. Однако организация не известила Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и не провел погашение карантинного сертификата во ФГИС «Аргус–Фито» в установленный законодательством срок.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 № 206 - ФЗ «О карантине растений» обязанности, а именно:

— извещать немедленно территориальное управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме;

— осуществлять погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено надлежащим образом направить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора извещение о доставке подкарантинной продукции, а также осуществить погашение карантинного сертификата.