В Кузбассе Россельхознадзором прекращено действие декларации на 600 тонн ячменя

13 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес юридического лица в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 600 т ячменя, предназначенного на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Ампир Экстра,ВР, Аваксс,КЭ, Дикошанс,ВР, Глиф,ВР (глифосат кислоты, пропиконазол, ципроконазол, дикват дибромид ), применённых при выращивании в 2025 году.

Кроме того, при рассмотрении декларации о соответствии и изучении, анализе протоколов испытаний выявлена некорректность сведений о месте изготовления продукции в протоколах испытаний (строка «Производство») не соответствуют данным на сайте «Росаккредитация» и в печатной форме декларации о соответствии (поле 5, строка «Изготовитель»).

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере и на основании недостоверных сведений и документов, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.