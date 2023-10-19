В Кузбассе состоялся первый региональный конкурс мужской казачьей культуры «Удаль казачья»

В Попереченском сельском Доме культуры Юргинского округа собрались 46 коллективов и отдельных исполнителей воинской казачьей песни. Всего в мероприятии участвовали около 300 человек.

Конкурсная программа включила в себя два направления: творческое и военно-прикладное искусство. Участники выступили в шести номинациях: военно-прикладное искусство (рубка, фланкировка, метание предмета); ремесленное искусство (резчики, кузнецы, шорники); устно-поэтическое творчество; народно-песенная и музыкальная казачья культура; хореографическое искусство.

Тяжинский округ на конкурсе представляли учащиеся отделения народного пения детской школы искусств № 31: детский фольклорный ансамбль «Молодцы» и солист Александр Лиферов (преподаватель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).

Мариинский округ в номинации «Народно-песенное искусство» представил Петр Суханов, солист народного самодеятельного коллектива, хора русской песни «Лейся песня» (руководитель Надежда Игоревна Уйманова, КДЦ «Творчество»).

На спортивной площадке состоялись мастер-классы по крутке (шашкой, ногайкой, булавой, бревном) и рубке шашкой, а также по верховой езде и ремесленному искусству. Для детей на площадке прошла игровая программа «Мы казачата». Все желающие могли покататься верхом на лошадях, попробовать душистый чай на травах и блюда казачьей походной кухни.

По итогам конкурса мужской казачьей культуры «Удаль казачья» все участники получили дипломы лауреатов.