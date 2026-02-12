В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил нарушения при реализации пакетированных семян

5 февраля 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадора провел выездное обследование без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области – Кузбасса. В ходе мероприятия обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, в соответствии с частью 2 ст. 16 Закона запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. В их числе в магазине оказались семена томата сортов Барнаульский консервный, Грушовка Сибирская, а также перца сладкого сорта Красная Ракета.

6 февраля в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ведомство рекомендует выбирать семена в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.

При этом при покупке семян необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация, регламентированная законодательством:

– ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

— наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

— сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

— номер партии семян сельскохозяйственных растений;

— дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

— масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

— наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Проверить сведения, содержащиеся в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, можно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке, в том числе в форме открытых данных, размещаемых оператором Федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений.