В Кузбассе удовлетворен иск природоохранной прокуратуры о взыскании с золотодобывающей организации более 4,5 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного водному объекту

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства «Артели старателей «Горная».

Установлено, что предприятием в отсутствие специального разрешения осуществлялась эксплуатация источников выбросов в атмосферный воздух. Кроме того, золотодобывающей организацией в водоохранных зонах и на почвах размещались отходы, не соблюдались проектные решения при добыче недр, допущено самовольное занятие водного объекта, нарушение правил обращения с отходами и пожарной безопасности в лесах.

Также предприятием незаконно сбрасывались в реку Федоровка неочищенные сточные воды, что повлекло ухудшение качества воды. Сумма причиненного ущерба составила более 4,5 млн рублей.

Руководителю предприятия внесено представление, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания объектов животного мира и водных биологических ресурсов), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления деятельности на водном объекте).

По иску природоохранного прокурора, удовлетворенному судом, предприятием в полном объеме возмещен причиненный водному объекту ущерб.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/04/2026
Происшествия
Экология
Новокузнецк
