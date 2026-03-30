В Кузбассе увековечили память героя войны и легендарного судьи Юрия Пушкина

Губернатор Кузбасса Илья Середюк и председатель Кемеровского областного суда Алексей Ордынский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном памяти выдающегося судьи и героя Великой Отечественной войны Юрия Николаевича Пушкина. Событие включило премьерный показ документального фильма о нем и открытие памятной доски на фасаде здания Кемеровского областного суда, где легендарный судья проработал более 30 лет. Участниками торжеств также стали представители судейского сообщества, участники специальной военной операции, юнармейцы и активисты «Движения первых».
   
Илья Середюк подчеркнул значение личности Юрия Николаевича Пушкина для региона и всей страны:
 
«Его судьба — образец стойкости, преодоления самых тяжелых испытаний и служения идеалам. Чтобы память об этом удивительном человеке жила, создан документальный фильм, который показывает его как истинного служителя Фемиды: мудрого, справедливого, неподкупного. Пример Юрия Николаевича будет оставаться нравственным маяком для будущих поколений жителей Кузбасса и всей России», — сказал Илья Середюк.
 
В июле 1941 года восемнадцатилетний Юрий Пушкин добровольцем ушел на фронт. В январе 1942 года младший лейтенант получил ранение и обморожение, в результате которых лишился ног и кистей рук. Проявив невероятную силу духа, он не только научился ходить на протезах и писать, но и заочно окончил Новосибирскую юридическую школу. Более 30 лет Юрий Николаевич служил в Кемеровском областном суде, став одним из самых известных судей страны.
 
Документальный фильм «Судья Юрий Николаевич Пушкин» создан на основе архивных документов и воспоминаний современников. В съемках приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Кузбасса Илья Середюк, адвокат, заслуженный юрист РФ Генрих Падва, лично знавший Ю.Н. Пушкина, дочь героя Алла Шурыгина, а также сотрудники Кемеровского и Тверского областных судов.
 
Фильм снят при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Администрации Правительства Кузбасса, Кемеровского областного суда и компании «Гудлайн». Продюсер картины — Роман Жаворонков, режиссер — Юлия Горюнова. 
 
Премьера фильма и открытие памятной доски положили начало масштабному проекту «Живая сталь», посвященному выдающемуся гражданину страны. Весной планируется выпуск художественной повести о жизни и подвиге Юрия Николаевича Пушкина — ее автором стал военкор Павел Евдокимов. На заключительном этапе проекта будет снят художественный фильм.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
30/03/2026
