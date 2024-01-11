В Кузбассе введен в эксплуатацию инновационный класс подготовки операторов БПЛА для спецназа Росгвардии

На базе отряда специального назначения «Кузбасс» Сибирского округа Росгвардии прошло торжественное собрание, посвященное открытию уникального класса подготовки операторов дронов. У кузбасских разведчиков появилась возможность проходить теоретические и практические занятия с использованием современных технологий, учитывая боевой опыт СВО.

Класс оснащен передовым оборудованием, включая симуляторы, FPV-дроны и другие типы квадрокоптеров. Это обеспечивает обучение операторов высокоточному управлению беспилотными летательными аппаратами, которое может быть использовано в зоне боевых действий. Оснащение симуляторами позволяет использовать дроны без последствий и потерь.

Командир отряда специального назначения «Кузбасс» полковник Батор Шодоев выразил благодарность Правительству Кузбасса, администрации Топкинского муниципального округа, Совету ветеранов «Боевое братство» и директору Института цифры КемГУ за поддержку в приобретении оборудования. Он подчеркнул, что открытие класса значительно повысит уровень подготовки операторов, расширит спектр выполняемых ими задач и поспособствует развитию их профессиональных навыков.

В Росгвардии отметили, что подготовкой операторов будут заниматься военнослужащие Росгвардии, прошедшие обучение в Институте цифры КемГУ.

Фото: Росгвардия