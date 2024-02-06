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В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования зерна

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Тяжинского района Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии указал массу партии рапса в количестве 2000,0 тонн. Вместе с тем, масса собранного урожая рапса в весе после доработки составила всего 1580,0 тонн.

Так же, при оформлении декларации о соответствии были нарушены требования Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, а именно: код ТН  ВЭД  ЕАЭС на рапс, поставляемый на пищевые нужды, указан не в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

По факту установленных нарушений Управлением Россельхознадзора  принято решение о признании декларации о соответствии недействительной ее действие прекращено.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Общество
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