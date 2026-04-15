В Кузбассе выявлена реализация на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур

10 апреля 2026 года в Кузбассе специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия выявил факт реализации семян овощных культур с нарушением обязательных требований в области семеноводства. Мониторинг был проведен посредством анализа предложений, размещенных на площадке одного из популярных российских маркетплейсов, в отношении  различных сортов и гибридов овощных культур.

В результате установлено, что кемеровский предприниматель  предлагал к реализации пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Среди них томат сортов «Черри Софа» и «Балконное чудо «Желтый».

Незамедлительно в качестве превентивной меры в адрес индивидуального предпринимателя объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует , что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
15/04/2026
Общество
Новости Кузбасса © 2007-2026
