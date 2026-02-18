Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе заместитель Генпрокурора России провел личный прием жителей региона

В Кемеровской области – Кузбассе заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев провел личный прием жителей региона.

В мероприятии, проводимом в том числе в формате ведеоконференцсвязи, для оперативного решения обозначенных людьми проблем приняли участие: руководство региональной прокуратуры, контролирующих и правоохранительных органов, министерств труда и социальной защиты, здравоохранения и строительства Кузбасса, главы муниципальных округов и многие другие.

С ними в режиме реального времени детально рассмотрены вопросы, волнующие граждан, определены механизмы, направленные на скорейшее восстановление нарушенных прав.

Матери ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, по итогам личного приема будет оказано содействие в беспрерывном обеспечении необходимыми сенсорами мониторинга глюкозы, а также взыскании средств, затраченных на их самостоятельное приобретение.

По заявлению бывшего работника коммерческой организации, оказывающей услуги по проектированию зданий и сооружений, органами прокуратуры региона проводится проверка информации о невыплате заработной платы на предприятии.

В связи с поступившими коллективными обращениями работников угледобывающих и углеобогащающих организаций о нарушениях законодательства о промышленной безопасности и об охране труда по поручению Сергея Зайцева специализированным прокурором совместно с территориальными подразделениями Ростехнадзора и Гострудинспекции будут приняты меры по приведению в нормативное состояние оборудования шахт и обеспечению работников дорогостоящими средствами индивидуальной защиты.

Жалобы на нарушение режима теплоснабжения жителей г. Анжеро-Судженска и пгт. Тяжинский послужили основаниями для организации прокурорских проверок деятельности ресурсоснабжающих и управляющих многоквартирными домами организаций.

Кроме того, в рамках лично приема поступили просьбы об оказании содействия в организации медицинского обслуживания населения в удаленных районах области, предоставлении жилых помещений детям-сиротам, компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на производстве и другие.

По всем ним инициировано проведение прокурорских проверок, их результаты поставлены на контроль. Фото: пресс-служба прокуратуры области 

kuzbassnews.ru
18/02/2026
