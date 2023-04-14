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В Листвянском СДК Тяжинского округа состоялся отчетный концерт

Программу «Звучит апрельская капель» открыла ведущая Татьяна Павловна Шмидт, пожелавшая землякам добра, лучезарных улыбок и прекрасного настроения.
В исполнении вокальной группы «Вдохновение» прозвучали веселые и лирические песни о любви. Свои вокальные способности показала участница художественной самодеятельности Дарья Третьякова, исполнившая песню о папе.
Песня «Калина-рябина» в исполнении Татьяны Захаренко и Анны Кубраковой вызвала у зрителей бурю эмоций. Солист Юрий Замяткин проникновенно исполнил песню «Мои журавли». Собравшихся заворожили своими танцами юные участники хореографических коллективов «Звездочки» и «Капризульки».
Очередной итог работы подведен, впереди коллективы Листвянского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности ждут новые выступления и интересные творческие идеи.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/04/2023
Культура
Тяжин
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