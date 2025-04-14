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В Мариинске «высадился» инженерный десант КузГТУ

В рамках проекта «КузГТУ в твоей школе» в гимназии № 2 прошла встреча представителей ВУЗа со школьниками. С 2024 года гимназия № 2 стала ресурсным центром университета, что дает старшеклассникам округа возможность углубленно изучать профильные предметы, такие как математика и физика, под наставничеством преподавателей ВУЗа. Также ученики могут участвовать в конкурсах и конференциях, что поможет им лучше подготовиться к поступлению в университет.
На встрече побывали не только мариинские школьники, но и ребята из поселков Верх-Чебула и Тисуль. Учащиеся узнали о новых специальностях и направлениях, которые предлагает университет. Также была представлена информация о правилах и особенностях приемной кампании 2025 года.

Фото: Мариинский муниципальный округ (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
14/04/2025
Образование
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