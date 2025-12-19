В Новокузнецке осужден мужчина за мошенничество при получении социальных выплат

Гражданин Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничества, при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

В суде установлено, что в апреле 2020 года гражданин Г. получил медицинские документы содержащие ложные и недостоверные сведения о наличии тяжелого заболевания, которые предоставил в бюро медико-социальной экспертизы. На основании решения комиссии гражданину Г. установлена III группа инвалидности и назначена пенсия. В период с 01.06.2025 до 01.02.2024 года виновному начислялась и выплачивалась пенсия, при этом заболеваний осужденный не имел.

В результате преступных действий гражданина Г. государству – Российской Федерации в лице отдела фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу причинен ущерб в крупном размере на сумму 947 165 рублей 43 копейки.

Осужденный вину в совершенных преступлениях не признал.

Вина осужденного установлена судом на основании совокупности собранных в рамках предварительного расследования доказательств.

Судом с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

Иск прокурора района о взыскании с гражданина Г. ущерба, причиненного преступными действиями государству, удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области