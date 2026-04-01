В Новокузнецке открылась новая поликлиника №5 Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша. Строительство велось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Трехэтажное здание общей площадью более 4 тысяч кв. метров возведено по адресу: ул. Орджоникидзе, 32а. На строительство и оснащение направлено более 900 млн рублей.

Поликлиника сможет ежедневно принимать до 475 пациентов. В ней предусмотрены хирургический блок с малой операционной, кабинет физиотерапии, зал лечебной физкультуры и дневной стационар. Для прохождения диспансеризации и профосмотров организован кабинет медицинской профилактики. Выделена «красная зона» для инфекционных больных с отдельным входом и изолятором.

В учреждении развернуто 12 терапевтических участков. Штат врачей полностью укомплектован — сюда в полном составе перейдут сотрудники действующей поликлиники, а также отделения амбулаторной хирургии и диагностических служб филиала кардиодиспансера. Прием ведут четыре терапевта, восемь фельдшеров, а также узкие специалисты: хирурги, урологи, кардиолог, сосудистый хирург, травматологи-ортопеды, оториноларинголог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, эндоскопист, врач функциональной диагностики, рентгенолог, анестезиолог, акушер-гинеколог, физиотерапевт, врачи ЛФК и УЗИ.

В организации работы поликлиники использованы бережливые технологии. Электронная регистратура помогает автоматически проводить маршрутизацию пациентов, Создана понятная навигация, внедрены электронные системы документооборота для ускорения работы врачей, работа регистратуры организована в открытом формате. Для удобства маломобильных пациентов будут работать два лифта, вход в здание оборудован пандусом.

Для обновленной поликлиники закуплено 2289 единиц оборудования и мебели на общую сумму 135 млн рублей, из них 128,4 млн рублей выделены из областного бюджета, а 6,6 млн — средства обязательного медицинского страхования (ОМС). Учреждение располагает ультразвуковой системой диагностики, маммографом, рентген-аппаратом, а также эндоскопическим, хирургическим, физиотерапевтическим оборудованием и многим другим.

Фото: ИА Новости Кузбасса