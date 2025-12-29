Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Новокузнецке женщина приговорена к штрафу за применение насилия к представителю власти

Кузнецким районным судом г. Новокузнецка 05.12.2025 вынесен обвинительный приговор, которым гражданка П. осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации – применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Судом установлено, что гражданка П. в ноябре 2025 года, будучи в алкогольном опьянении, находясь в отделе полиции, куда была доставлена для составления административного протокола, применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, толкнув участкового не менее 2-х раз руками  в область шеи и груди.    

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района приговором суда гражданка П. признана виновной и назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

 

