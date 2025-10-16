В Новокузнецком районе Кузбасса Россельхознадзор обязал собственника устранить зарастание 10 га сельхозугодий

Зарастание земельного участка площадью 10 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 16 сентября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Новокузнецкого района Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот и др.) и древесно-кустарниковой (береза, черемуха, сосна, осина и др.) растительностью, а также деградацию почвы (закочкаренность).

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с этим, 7 октября 2025 года в адрес собственника участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.