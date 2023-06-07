В новокузнецкой школе уроки истории превратились в театр

Проект «Театрализованная музейная программа «Прикасаясь к прошлому»» был реализован благодаря грантовому конкурсу «ЕВРАЗ – город друзей, город идей».

Идея состояла в том, чтобы увлечь детей из школы№103 театральным искусством и историей родного города.

Итогом стал спектакль, основанный на реальных событиях.

Для того, чтобы постановку увидели зрители, участникам проекта пришлось хорошо потрудиться.

Школьный музей превратился в театральный зал со сценой, кулисами, инвентарем. И все необходимое было сделано руками учеников, педагогов и волонтеров.

Идея оказалась настолько увлекательной, что незаметно для себя в театральной постановке были задействованы не только дети из проекта, но и ребята из других классов и даже параллелей.

- Никогда наш музей не был настолько популярным! – делится впечатлениями директор школы Евгений Иванцов.

Благодаря проекту и дети, и взрослые сумели больше узнать про героев родного города, раскрыть их мечты и помыслы.

В будущем учебном году проект будет продолжен, ведь в детях разбудили не только талант актеров, но и поисковиков, раскрывающих тайны прошлого.

Фото из архива школы №103