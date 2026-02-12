Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Прокопьевском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал арендатора устранить зарастание 5 га сельхозугодий

Зарастание земельного участка площадью 5 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще 11 ноября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в Прокопьевском  районе Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сухостоя сорной травянистой растительности (осот розовый, полынь, болиголов пятнистый, тысячелистник и др.). Кроме того, зарастание разновозрастной древесно-кустарниковой растительностью (березы высотой от 1,5 м, поросль березы высотой до 1 м, ивы высотой от 2 м, поросль ивы), не являющейся плодовыми, агролесомелиоративными или агрофитомелиоративными насаждениями, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В связи с этим, 4 февраля в адрес физического лица — арендатора участка — ведомство выдало предписание об устранении до 15 сентября 2026 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

 

