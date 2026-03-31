В прокуратуре области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям при реализации национальных проектов

31 марта, в прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса под председательством прокурора области Александра Блошкина состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям при реализации национальных проектов.



В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, Управления Федерального казначейства, контрольно-счетной палаты Кузбасса, налогового органа, Кемеровского УФАС, регионального проектного офиса, министры строительства, здравоохранения, туризма, жилищно- коммунального и дорожного комплекса, природных ресурсов и экологии, труда и социальной защиты, работники прокуратуры области.



В своем вступительном слове прокурор области подчеркнул, что достижение определенных Главой государства национальных целей и выполнение поставленных им стратегических задач развития нашего региона и Российской Федерации в целом, обеспечение строгого соблюдения требований законов при реализации программных мероприятий национальных проектов являются приоритетными направлениями деятельности каждого государственного органа.



Однако принимаемые меры не всегда достаточны. Распространены факты ненадлежащего исполнения обязательств подрядными организациями при выполнении мероприятий, отставания от графиков проведения строительно-монтажных работ, нарушения сроков поставки товаров, недостаточного контроля за исполнением контрактов со стороны муниципальных и государственных заказчиков, которые в конечном итоге негативно сказываются на достижении целей национальных проектов.



Учитывая изложенное, требуется принятие дополнительных мер, направленных на своевременное и качественное выполнение всех мероприятий национальных проектов и достижение запланированных результатов. Особое внимание следует уделить строительству социально-значимых объектов, обеспеченности качественным образованием, доступности медицинской помощи гражданам, развитию спортивно-туристического направления, безопасности дорожного движения.



В этой связи по итогам заседания межведомственной рабочей группы, обсуждения возникающих при реализации мероприятий национальных проектов проблемных вопросов разработан комплекс дополнительных организационных и практических мероприятий, направленных на их решение, а также повышение эффективности межведомственного взаимодействия в указанной сфере с целью оперативного пресечения нарушений законов. Исполнение мероприятий контролируется прокуратурой области.

