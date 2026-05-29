В Кузбассе Россельхознадзором выявлен факт недостоверного декларирования 1000 тонн гороха

25 мая 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из города Анжеро-Судженска Кемеровской области – Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор ведомства установил, что при декларировании партии гороха массой 1000 т хозяйствующий субъект нарушил правила заполнения декларации. А именно, при оформлении декларации указан неверный код ТН ВЭД ЕАЭС.

Кроме того, выявлено несоответствие сведений о месте изготовления продукции: данные в протоколах испытаний не совпадают с информацией на сайте «Росаккредитация» и в декларации. 

Таким образом, установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

Нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», а также изучить требования данного Технического регламента Таможенного союза.

kuzbassnews.ru
29/05/2026
