В Кузбассе Россельхознадзор предостерег организацию за нарушения при реализации пакетированных семян

25 мая 2026 года в ходе выездного обследования без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, ведущим розничную реализацию семенного материала в г. Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве» (далее – Закон).

Так, зафиксировано нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

При этом в магазине к реализации предлагались пакетированные семена, у которых тарная этикетка не соответствует требованиям к маркировке тары (упаковки) семян сельскохозяйственных растений, а именно: перец сладкий сорта «Калифорнийское чудо»; огурец сорта «Конкурент».

В качестве превентивной меры в адрес юридического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

29/05/2026
