В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую отгрузку лесоматериалов из хвойных пород в Кыргызстан

26 мая 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 180 куб. м лесоматериала из хвойных пород (ель, пихта), заготовленных на территории Тисульского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Кыргызстан.

В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдано 2 фитосанитарных сертификата.