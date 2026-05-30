Росгвардейцы продолжают проверять безопасность детских оздоровительных лагерей Кузбасса

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии продолжают проверять состояние антитеррористической защищенности объектов детского отдыха в преддверии летней оздоровительной кампании.

В составе межведомственных комиссий росгвардейцы оценивают готовность загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, палаточных лагерей, а также объектов, на базе которых будет организован летний отдых детей. Особое внимание уделяется исправности технических средств охраны, наличию тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и оповещения, организации пропускного режима, а также порядку действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Безопасность детей во время летнего отдыха начинается не в день открытия лагеря, а задолго до заезда первой смены. Наша задача – заранее проверить, насколько объект готов к приему ребят: работает ли тревожная сигнализация, организован ли пропускной режим, знают ли работники порядок действий при нештатной ситуации. Такие проверки позволяют своевременно выявить недостатки и устранить их до начала оздоровительного сезона», - отметил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии капитан полиции Константин Г.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны уже приняли участие в проверках 28 загородных оздоровительных лагерей и 354 лагерей дневного пребывания детей.

Ранее представители вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в форуме организаторов детского отдыха «Кузбасское лето 2026», где обсуждались вопросы блока «Безопасное лето». Руководителям объектов были разъяснены основные требования к антитеррористической защищенности, в том числе необходимость оснащения корпусов для размещения детей и досуговых помещений системами оповещения и управления эвакуацией.

При выявлении нарушений информация будет направляться в адрес органов местного самоуправления и руководителей объектов для принятия мер по устранению недостатков.

