Россельхознадзор проконтролировал ввоз 144,5 тонн свежих овощей в Кузбассе

26 мая 2026 года на территории г.Кемерово и г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 144,5 т свежей подкарантинной продукции из Казахстана. Ассортимент составили 86,5 т капусты белокочанной, 24 т лука репчатого, 18 т огурцов и 16 т томатов.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.