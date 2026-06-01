Росгвардеец из Кузбасса стал победителем всероссийского творческого конкурса «Солдаты антитеррора»

В Москве состоялось подведение итогов смотра-конкурса художественного творчества Росгвардии «Солдаты антитеррора», в котором приняли участие военнослужащие и сотрудники ведомства со всей России. Смотр-конкурс был приурочен к 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка. Жюри под председательством заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Доровских определило обладателя Гран-при и лауреатов. Сотрудник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу Вадим М. стал победителем в одной из номинаций.

Конкурс объединил участников из разных территориальных органов, соединений, воинских частей и образовательных организаций Росгвардии. Победители и лауреаты были определены в номинациях «Авторская песня», «Художественное чтение», «Инструментальная музыка», «Хореография», «Вокальные ансамбли, хоры» и «Сольное пение».

Представитель Кузбасса удостоен диплома лауреата первой степени в номинации «Хореография». Его выступление получило высокую оценку жюри и было признано лучшим среди творческих номеров, представленных в данной номинации.

«Для меня большая честь представлять Кузбасс на конкурсе такого уровня. Эта победа стала результатом большой подготовки и поддержки коллег. Я считаю, что участие в конкурсе «Солдаты антитеррора» — это возможность не только проявить себя, но и показать, что за служебной формой стоят люди, преданные своему делу и искусству», - отметил победитель.

Старший лейтенант полиции Вадим М. является неоднократным победителем и призером конкурсов всероссийского уровня. Он регулярно представляет региональное управление Росгвардии на творческих выступлениях, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства, сценической культуры и выразительности.

Фото: Росгвардия