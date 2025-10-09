В Росгвардии поблагодарили вахтовика из Кузбасса, добровольно выдавшего арсенал покойного родственника

Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии из Берёзовского оказал помощь жителю Барзаса, работающему вахтовым методом, в передаче правоохранителям незаконного арсенала покойного родственника.

К росгвардейцу обратился житель Кузбасса, сообщивший, что во время разбора вещей в частном доме умершего родственника обнаружил оружие и боеприпасы. Понимая, что хранение подобных предметов может повлечь ответственность вплоть до уголовной, мужчина решил выдать находку.

Инспектор войск правопорядка вместе с представителями органов внутренних дел прибыл по указанному адресу и принял от гражданина незаконно хранившееся оружие.

По предварительной информации, среди найденного оказались неучтённое гладкоствольное ружьё 16-го калибра и охотничье ружьё с нарезным стволом калибра 5,6 мм. Особый интерес вызвал пистолет иностранного производства, схожий с «пистолетом Люгера», также известным как «Парабеллум». Кроме того, среди сданного имущества оказалось более 300 боеприпасов различного калибра и около 500 граммов пороха.

Инспектор Росгвардии поблагодарил кузбассовца за проявленную гражданскую ответственность, предотвратившую риск попадания оружия в незаконный оборот. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По её окончании мужчина может рассчитывать на денежное вознаграждение в размере до 40 000 рублей за добровольную выдачу незаконного оружия.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия