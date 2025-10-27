В Топкинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал собственника устранить зарастание более 26 га сельхозугодий

Зарастание земельного участка площадью 26,9 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 24 сентября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Топкинского района Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой растительностью (осот полевой, бодяк полевой, пырей ползучий, одуванчик и др.) на всей площади участка. Также на участке присутствует старица вегетации предыдущего сельскохозяйственного периода.

На земельном участке отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения

агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной травянистой растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). Также отсутствуют и признаки прогона и выпаса скота, признаки вытаптывания и поедания растений, стояков для пчел (ульев) и иных объектов, необходимых для пчеловодства.

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с этим, 16 октября 2025 года в адрес собственника участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.