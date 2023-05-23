В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась встреча, посвященная вопросам трудоустройства выпускников

Директор ООО «ЖилРемСтрой» Владимир Викторович Ерошенко рассказал студентам, обучающимся по профессиям «Мастер сельскохозяйственного производства» и «Сварщик», о возможностях и перспективах, которые открываются для молодых специалистов и практикантов предприятия.

Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский порекомендовал участникам встречи рассмотреть предложения о трудоустройстве и заключении с предприятием договоров о целевом обучении.

Встреча организована центром содействия трудоустройству выпускников Тяжинского агропромышленного техникума.