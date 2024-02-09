В Тяжинском округе отметили День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В Тяжинском центре национальных культур для учащихся 5 класса Тяжинской средней школы № 3 состоялась познавательная программа «Непокоренный Сталинград». В Тяжинской детской библиотеке для учащихся 8 «г» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова прошел час мужества «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Ребята познакомились с книжной выставкой, где были представлены книги «Мамаев курган», «Дети Сталинграда» Лилии Сорокиной, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова и другие издания.

Также в Тяжинской СШ № 1 для учащихся организовали мультимедийный квест «Великие битвы Победы». Реальные факты и ход сражений были представлены в видеоролике на основе документальной хроники. Участники квеста в ходе просмотра отвечали на вопросы о ходе сражения и его героях. В конце мероприятия ребята рассказали о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

В Нововосточной средней школе открылась выставка творческих работ школьников, посвященная Сталинградской битве. Активисты «Движения Первых» приняли в ней активное участие. Среди представленных работ были модели военной техники и оружия из различных материалов, таких как картон, бумага, пластилин. Школьники не только проявили творческие способности, но и основательно изучили исторические факты, связанные с битвой за Сталинград.

Учащиеся 6 «б» класса Итатской средней школы имени Данкевич Т. Ф. встретились с выпускником школы, участником СВО Романом Михайловичем Карасевым. Вместе с детьми он просмотрел фильм «Сталинград» и затем обсудил с ребятами историческую значимость разгрома фашистских войск под Сталинградом. Роман Михайлович стал участником специальной военной операции в сентябре 2022 года. Служил в штурмовой бригаде под Бахмутом, там же получил ранение. Он рассказал о фронтовых буднях солдат, о своих боевых товарищах.

В рамках единой областной акции «Декада патриотического кино» в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский учащиеся общеобразовательных школ и студенты Тяжинского агропромышленного техникума посмотрели художественный фильм «Горячий снег». В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова для учащихся организовали кинолекторий «Сталинград». Ребята посмотрели художественный фильм «Они сражались за Родину».

Специалисты Кубитетского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для школьников час памяти «Это нашей истории строки». В Георгиевском секторе Даниловского сельского Дома культуры для детей и подростков прошел час истории «Мамаев курган». В Листвянском СДК состоялась беседа «Непокоренные», в Старо-Урюпском сельском Доме культуры – час мужества «Твердынею высясь над Волгою», в Валерьяновском СДК – час памяти «Ты выстоял, могучий Сталинград!».