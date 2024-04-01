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В Тяжинском районе за управление автомобилем в пьяном виде суд назначил обязательные работы и конфисковал автомобиль

Тяжинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Мариинского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2023 года женщина, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила поездку в Тяжинский район, где была остановлена сотрудниками ГИБДД.

Вину в совершенном преступлении автоледи признала в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд конфисковал в собственность государства автомобиль марки TOYOTA SPRINTER, использовавшийся для совершения преступления.

 

 

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
01/04/2024
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