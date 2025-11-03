Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Усть-Кабырзе построили дорогу

С просьбой уложить капитальное покрытие на центральной улице Усть-Кабырзы жители обратились к губернатору Илье Середюку в июне 2024 года.

«Построили дорогу в одном из старейших отдаленных поселков Горной Шории — Усть-Кабырзе. Провести работы договорились во время встречи с главами сельских поселений Таштагольского округа. Люди жаловались на пыль от щебенки, которой много лет отсыпали проезд. Жителей поселка один на один с проблемой не оставили. Теперь вместо щебеночной дороги в центре Усть-Кабырзы хороший асфальт», — сказал Илья Середюк.

На строительство дороги протяженностью 4 км и шириной 6 метров из областного бюджета по поручению губернатора было выделено 132 млн рублей. Асфальтовое покрытие исключает повреждения автомобилей вылетающими из-под колес камнями, делает путешествие более комфортным. Оборудовано три пешеходных перехода, установлено 56 дорожных знаков и 180 метров барьерных ограждений, нанесена разметка. Благодаря этому повысилась безопасность дорожного движения как для пешеходов, так и для автомобилистов. Новая дорога значительно улучшит экологическую обстановку в Усть-Кабырзе.

Подрядчиком строительства было Новокузнецкое ДРСУ, которое более чем на полгода опередило сроки выполнения работ. Дорожники не просто уложили асфальт, ходе строительства провели выемку и замену 3 тыс. кубометров пучнистого грунта, для исключения деформации основания дороги уложили восемь водопропускных труб.

 

