В Яе состоялись региональные соревнования по рукопашному бою

В состязаниях среди юношей и девушек 12-15 лет на призы генерального директора компании «Провинция Ресурс» Александра Петровича Лобанова приняли участие спортсмены из городов Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Белово, а также Анжеро-Судженского, Тяжинского и Яйского округов.

Тяжинский муниципальный округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева. По итогам проведенных поединков Тимофей Ахмадиев, Карапет Агекян и Тимур Плохих вышли на первое место. Тимур Байрамов и Ростислав Нечай заняли второе место. Петр Тимченко, Глеб Аникеев и Артем Сергеев – на третьем месте.

В общекомандном зачете «золото» завоевали спортсмены из Прокопьевска, «серебро» у представителей Кемерова и «бронза» досталась ребятам из Тяжинского округа.