В январе специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали 386,4 га сельхозземель

В январе 2026 года на территории Кемеровской области-Кузбасса проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателями — 20 наблюдений за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 386,4 га.

В результате зафиксировано зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью на площади более 60%, или 234,2 га. Наибольшие площади зарастания выявлены в Юргинском районе – 170,9 га и Кемеровском районе —55,9 га.

По итогам контрольных (надзорных) мероприятий правообладателям объявлено 17 предостережений, а за неисполнение предписаний составлен 1 протокол по статье 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, инспекторы ведомства провели 14 консультаций в сфере государственного земельного надзора.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.