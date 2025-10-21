В Юрге росгвардейцы помогли найти пропавшую пенсионерку с потерей памяти

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в поиске 81-летней женщины, которая пропала после прогулки.

По предварительной информации, утром женщина, страдающая нарушением памяти, вышла из дома на прогулку, никого не предупредив, и не вернулась. Её поисками занялась сестра, обратившаяся в полицию. Информация с приметами пропавшей была передана всем экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

Во время вечернего патрулирования экипаж вневедомственной охраны на улице Московской заметил гражданку, схожую по описанию с пропавшей. При общении сотрудники установили, что женщина дезориентирована и не может вспомнить, где проживает.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра медиками пожилая женщина была передана сотрудникам органов внутренних дел для последующего сопровождения домой.

Фото: Росгвардия