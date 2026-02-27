Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Ветераны Гурьевского филиала «ЧМК» сразились в шахматном турнире

В Гурьевском филиале Челябинского металлургического комбината (ГФ ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») состоялся традиционный шахматный турнир среди ветеранов предприятия, посвященный Дню защитника Отечества.

Каждая партия, разыгранная в рамках блиц-формата, требовала от участников максимальной концентрации и скорости мышления. Двадцать минут на партию – настоящий вызов даже для опытных шахматистов.

В турнире приняли участие ветераны предприятия Виктор Татарников, Виктор Быков, Владимир Тележкин и Валерий Тютрин – все они ветераны шаропрокатного, сортопрокатного и ремонтно-механического цехов. Судьёй соревнований выступил Виктор Татарников. По итогам состязаний все шахматисты были награждены дипломами и памятными подарками.

После турнира ветераны с удовольствием пообщались за чашкой чая, поделились воспоминаниями о былых временах.

«Такие встречи важны не только для поддержания здорового духа соревновательности, но и для души. Мы отлично провели время в кругу единомышленников, вновь почувствовали себя частью большого и дружного коллектива», – сказал судья соревнований Виктор Татарников.

Все игроки получили заряд бодрости, позитива и поблагодарили администрацию ГФ ПАО «ЧМК» за организацию мероприятия и внимание к людям, которые посвятили многие годы родному предприятию.

 

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"

Спорт
Экономика
Гурьевск
kuzbassnews.ru
27/02/2026
Спорт
Экономика
Гурьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus