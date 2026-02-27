Ветераны Гурьевского филиала «ЧМК» сразились в шахматном турнире

В Гурьевском филиале Челябинского металлургического комбината (ГФ ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») состоялся традиционный шахматный турнир среди ветеранов предприятия, посвященный Дню защитника Отечества.

Каждая партия, разыгранная в рамках блиц-формата, требовала от участников максимальной концентрации и скорости мышления. Двадцать минут на партию – настоящий вызов даже для опытных шахматистов.

В турнире приняли участие ветераны предприятия Виктор Татарников, Виктор Быков, Владимир Тележкин и Валерий Тютрин – все они ветераны шаропрокатного, сортопрокатного и ремонтно-механического цехов. Судьёй соревнований выступил Виктор Татарников. По итогам состязаний все шахматисты были награждены дипломами и памятными подарками.

После турнира ветераны с удовольствием пообщались за чашкой чая, поделились воспоминаниями о былых временах.

«Такие встречи важны не только для поддержания здорового духа соревновательности, но и для души. Мы отлично провели время в кругу единомышленников, вновь почувствовали себя частью большого и дружного коллектива», – сказал судья соревнований Виктор Татарников.

Все игроки получили заряд бодрости, позитива и поблагодарили администрацию ГФ ПАО «ЧМК» за организацию мероприятия и внимание к людям, которые посвятили многие годы родному предприятию.

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"