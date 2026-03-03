Ввоз 45 тонн свежих овощей проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

26 февраля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз свежей подкарантинной продукции из регионов Средней Азии. Ассортимент составили 17 т огурцов и 6 т яблок из Казахстана, а также 22 т моркови из Киргизии.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.