«Южный Кузбасс» определил лучших работников ремонтных профессий

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») стартовали ежегодные конкурсы «Лучший по профессии». Первыми мастерство показали электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования, токари и электрогазосварщики.

В этом году «Южный Кузбасс» проведет конкурсы профессионального мастерства по 23 профессиям. Состязания состоят из двух этапов. Сначала конкурсанты отвечают на вопросы, касающиеся работы и безопасности труда. Успешно прошедших тестирование допускают к выполнению практического задания.

Электрослесарям по обслуживанию и ремонту оборудования предстояло за 10 минут собрать рабочую электросхему запуска пускателя механизма с подвесом. Оценивались не только время и успешный запуск, но и соблюдение правил безопасности в процессе сборки. Лучше всех с задачей справился Александр Николаев (ОФ «Красногорская»). Дмитрий Аксенов (ЦОФ «Сибирь») и Константин Борванов (ГОФ «Томусинская») заняли второе и третье места соответственно.

Конкурс профмастерства среди токарей в «Южном Кузбассе» проводился впервые. В рамках практического этапа участники должны были за 30 минут выточить на станке шпильки с полумуфт. При оценке учитывались точность и аккуратность исполнения детали, а также следование правилам техники безопасности. Конкурсные изделия в дальнейшем будут направлены на ремонт карьерной техники. В результате первое и второе места заняли представители электроремонтного участка компании Андрей Игнатьев и Владимир Писарев, на третьем – Сергей Алексейцев (ЦОФ «Сибирь»).

Конкурс на лучшего сварщика «Южного Кузбасса» в этом году собрал рекордное количество участников – 17 человек. Успешно прошедшие электронное тестирование приступили к практической части: за 30 минут необходимо было сварить неповоротное стыковое соединение трубы. Жюри оценивало качество заготовки, гладкость и плотность сварного шва, пунктуальность, соблюдение правил безопасности. Победу одержал Сергей Дубинин (разрез «Красногорский»), второе место занял Алексей Салосин (электроремонтный участок ПАО «Южный Кузбасс»), третье у Дмитрия Критского (разрез «Сибиргинский»).

«Конкурсы профмастерства очень популярны в компании. Это престижно, интересно, есть азарт и стремление к победе. Наградой лучшим станут денежные вознаграждения и звания «Лучший по профессии». Кроме того, лучшие токари и сварщики представят компанию на общекорпоративном конкурсе профессионального мастерства Группы «Мечел» в Челябинске», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»