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«Южный Кузбасс» развивает проектную деятельность

Молодые специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») прошли образовательный курс «Проектная деятельность» и презентовали идеи, касающиеся различных сфер и направлений работы компании.

Обучающий модуль по основам проектной деятельности включен в корпоративную программу развития линейных руководителей «Южного Кузбасса» ПРОФ-100, успешно стартовавшую в прошлом году. Цель программы – вовлечение кадрового резерва в проектную деятельность и генерирование инновационных идей.

В течение месяца 14 молодых специалистов «Южного Кузбасса» под руководством опытных коллег обучались навыкам проектной деятельности, работы в проектной команде и публичных выступлений, а также изучали основные элементы бережливого производства и искали способы применения их в своей трудовой деятельности.

Обучение завершилось презентациями проектов перед руководителями. Молодые специалисты предложили внедрение инноваций в различные направления деятельности компании – от применения микроконтроллерных устройств защиты и диагностики электродвигателей до подбора персонала. Каждая идея вызвала интерес и живое обсуждение.

Четыре из семи проектов заслужили одобрение экспертной группы и были приняты в работу. Все представленные идеи будут включены в корпоративную Программу предложений по улучшению.

«Свежий взгляд, смелые идеи, интерес к теме видны в каждой работе. Уверен, все проекты найдут практическое применение, а программа «Проектная деятельность» станет составной частью обучения ПРОФ-100 в новом, расширенном формате», – подытожил директор управления по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Ляпин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
05/06/2024
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